Tour de France 2018, Geraint Thomas ha vinto: “Un sogno che si avvera. Non piangevo così dal mio matrimonio”

Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018: oggi è arrivata l’ufficialità al termine della cronometro di Espelette, domani la passerella sui Campi Elisi di Parigi non potrà togliere la maglia gialla al capitano del Team Sky. Il 32enne gallese festeggia così il suo primo grande trionfo in una corsa a tappe di tre settimane, un risultato incredibile partendo come gregario di Chris Froome ma poi legittimando il risultato vincendo due tappe sulle Alpi e ben distinguendosi anche sui Pirenei dove ha dimostrato tutto il suo strapotere.

Il britannico ha conquistato la Grande Boucle con pieno merito e le sue parole sono esclusivamente di gioia nelle consuete dichiarazioni post gara: “Non ci posso credere, non so cosa dire, è un’emozione incontenibile. Ho vissuto giorno dopo giorno, pensando solo al domani, solo oggi tagliata la linea mi sono reso conto d’improvviso di aver vinto. In corsa mi sentivo bene, forte, veloce. Ho cercato di non prendere troppi rischi in curva, di stare tranquillo, come mi ripetevano dall’ammiraglia. Non riesco neanche a parlare, è un sogno che si avvera. Questa è l’emozione più grande della mia vita? Mi basta dirvi che l’ultima volta che ho pianto era due anni fa, quando mi sono sposato“.













Foto: LaPresse – D’Alberto / Ferrari – COMUNICATO RCS