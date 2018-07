Tour de France 2018: Greg Van Avermaet rafforza la maglia gialla, vinto lo sprint bonus!

CLICCA QUI PER LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE

Greg Van Avermaet ha rafforzato la maglia gialla nel corso della settima tappa del Tour de France 2018. Il Campione Olimpico, infatti, ha vinto lo sprint bonus a Nonvilliers Granhoux posto a 31 chilometri dal traguardo della lunghissima Fougères-Chartres (231 km) e ha così conquistato 3 secondi che gli hanno permesso di incrementare il proprio vantaggio nei confronti di Geraint Thomas (ora a 6 secondi) e Tejav Van Garderen (a 8 secondi).

Il belga punta a conservare il simbolo del primato anche al termine della tappa di domani (181 chilometri tra Dreux e Amiens Metropole che non dovrebbero regalare particolari insidie), poi la storia potrebbe cambiare domenica pomeriggio in occasione della frazione del pavé dove però l’uomo della BMC è in grado di esprimersi al meglio.













(foto Pier Colombo)