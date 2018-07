Tour de France 2018: scelto il Team Sky per la Grande Boucle. Con Chris Froome ci sono Gianni Moscon ed Egan Bernal

Il Team Sky ha atteso l’assoluzione dal caso salbutamolo di Chris Froome per poter annunciare gli otto corridori che saranno al via del prossimo Tour de France dalla Vandea sabato 7 luglio. Ora che è tutto risolto, lo squadrone di Sir David John Brailsford può concentrarsi completamente verso l’obiettivo Grande Boucle, a caccia dell’ennesima Maglia Gialla.

Un vero e proprio squadrone quello che sarà attorno a Chris Froome per trascinare il kenyano bianco verso la clamorosa doppietta Giro-Tour. Corridori adatti per ogni occasione: pavé, pianura, salita, discesa e cronometro. Nella prova contro il tempo a squadre dovrebbe esserci un dominio assoluto: Castroviejo, Rowe, Thomas, Moscon e Kwiatkowski, oltre a Froome, dovrebbero davvero sbaragliare la concorrenza. Lo stesso Moscon con Kwiatkowski saranno fondamentali per la tappa con il pavé di Roubaix. Poi per le salite spazio a Thomas, Poels e un Egan Bernal al debutto in un grande giro e pronto addirittura a togliersi soddisfazioni personali.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo