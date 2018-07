Tour de France 2018, quanto ha guadagnato Vincenzo Nibali su Froome e Quintana? Un gruzzolo importante…

Il Tour de France 2018 si è aperto con due clamorose sorprese, due autentici colpi di scena che hanno stravolto la Grande Boucle in una prima tappa ricca di emozioni nonostante un percorso totalmente pianeggiante e che non nascondeva particolari insidie. La caduta di Chris Froome e la foratura di Nairo Quintana nel finale hanno letteralmente stravolto la classifica generale e la corsa verso la maglia gialla si è accesa ben prima del previsto: doveva essere un weekend tranquillo per tutti i pretendenti al successo conclusivo e invece abbiamo già distacchi pesanti prima dell’attesissima cronometro a squadre di lunedì.

Il vincitore di giornata è indubbiamente Vincenzo Nibali, il più accorto tra i candidati allo scettro. Lo Squalo, infatti, non ha avuto alcun problema e ha approfittato al meglio della situazione guadagnando 51” sul britannico e addirittura 1’15” sul colombiano: si tratta di un gruzzolo importante, soprattutto perché ottenuto in una frazione che non doveva regalare nulla. Il capitano della Bahrain Merida si è preso un vantaggio sostanzioso, un tesoretto che potrebbe servirgli già nella prova contro il tempo in programma tra due giorni: in quel caso dovrà difendersi dal Team Sky, l’obiettivo è quello di perdere circa un minuto nei 35 chilometri attorno a Cholet e la missione non sembra così impossibile.

Ora il siciliano in sostanza spera di arrivare a un pari e patti dopo la sfida contro le lancette, un nulla di fatto con però un’insidia in meno da affrontare prima del Mur de Bretagne e soprattutto della tappa col pavé della Roubaix dove è chiamato a fare la differenza nei confronti della concorrenza. Attenzione che oggi hanno perso tempo anche Richie Porte e Adam Yates (entrambi a 51”): la situazione si fa più interessante che mai.

