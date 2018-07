Tour de France 2018: quanti soldi ha vinto Geraint Thomas? Il montepremi per il trionfatore della Grande Boucle

Geraint Thomas ha vinto il Tour de France 2018 al termine di tre settimane in cui è stato praticamente il grande dominatore incontrastato. Il gallese si è imposto con grande autorevolezza, era partito come gregario di Chris Froome ma poi la strada lo ha ampiamente incoronato e a 32 anni ha conquistato la Grande Boucle, prima grande corsa a tappe della sua carriera. Il capitano del Team Sky ha così completato la sua crescita esponenziale e domani salirà sul gradino più alto del podio di Parigi: all’ombra dell’Arco di Trionfo, nella splendida cornice dei Campi Elisi di Parigi, Geraint Thomas verrà incoronato con la maglia gialla. Si tratta di un risultato sportivo impareggiabile, probabilmente il più ambito e prestigioso per un ciclista ma non c’è soltanto la gloria per il britannico che intascherà anche un assegno importante.

Quanti soldi ha guadagnato Geraint Thomas vincendo il Tour de France 2018? Precisiamo come sempre che la cifra verrà divisa tra i vari membri della squadra secondo accordi prestabiliti ma il montepremi messo in palio dagli organizzatori parla chiaro: 500mila euro al vincitore della Grande Boucle! Mezzo milione meritatissimo per l’ex pistard a cui però andranno aggiunti anche 22mila euro per le due vittorie di tappa ottenute sulle Alpi più alcuni premi di contorno per i vari piazzamenti come ad esempio gli 11mila euro per un secondo e due terzi posti di frazione. In sostanza parliamo di un totale che si aggira attorno ai 550mila euro.

MONTEPREMI GERAINT THOMAS:

Vittoria Tour de France: 500mila euro

Vittorie di tappa: 11000 x 2 = 22000 euro

Piazzamenti di tappa (top 3): 11100 euro

TOTALE: 533mila euro + premi di rincalzo per traguardi volanti, GPM, etc.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com