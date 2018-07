Tour de France 2018, nona tappa: John Degenkolb trionfa nella frazione del pavé. Tanti colpi di scena, bene Nibali

21.7 chilometri di pavé per la nona tappa del Tour de France 2018, l’ultima prima del giorno di riposo. Da Arras Citadelle a Roubaix, ripercorrendo alcuni tratti dell’Inferno del Nord: a trionfare in una frazione durissima è stato uno strepitoso John Degenkolb, tornato ad un successo di prestigio dopo un periodo piuttosto buio. Greg Van Avermaet chiude secondo e conserva la Maglia Gialla di leader della classifica incrementando anche il proprio margine sui rivali: per lui sulle montagne dovrebbe però tramontare il sogno.

Scenario iniziale completamente diverso rispetto a quello degli altri giorni. Fa più fatica ad andar via la fuga, ma alla fine scattano in cinque: Omar Fraile (Astana Pro Team), Antwan Tolhoek (Team LottoNL-Jumbo), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Jérome Cousin (Direct Energie) e Damien Gaudin (Direct Energie). Dal plotone in un secondo momento evadono anche Chad Haga (Sunweb), Nicolas Edet (Cofidis, Solutions Crédits), Lilian Calmejane (Direct Energie) e Reinardt Janse Van Rensburg (Dimension Data) che riescono, dopo un lungo inseguimento, a raggiungere la testa, formando così un drappello di dieci uomini. Nel frattempo primo colpo di scena in gruppo: una caduta ha coinvolto Richie Porte (BMC), costretto a ritirarsi per un problema alla clavicola.

Forature, cadute e intervisti vari appena approcciato il primo settore di pavé. A dettare il ritmo ci ha pensato soprattutto il Team Sky con Kwiatkowski e Moscon a guidare. Nel settore di pavé numero 11 (il quarto in ordine), quello di Warlaing-Brillon, si è accesa la miccia: caduta in gruppo, con una ventina di uomini (tutti i capitani di Sky e Movistar) rimasti davanti, mentre tanti big sono stati costretti ad inseguire (da Nibali passando per Uran e Martin). Per fortuna una fase di relativa calma successiva ha fatto raggruppare di nuovo tutti.

Altro scossone nel nono settore: ad attaccare è la maglia gialla di Greg Van Avermaet, a portare in alto l’onore di una BMC davvero sfortunatissima (caduta anche per Tejay Van Garderen. Alla ruota del campione olimpico si portano ovviamente il campione del mondo Peter Sagan e le stelle della Quick-Step Floors. A Mons-en-Pévèle (non lo stesso affrontato alla Roubaix) cade Chris Froome, che si rialza prontamente, mentre va all’attacco Philippe Gilbert con Sagan a ruota: sfortunato il belga che all’uscita del pavé fora subito.

Una caduta ha coinvolto Mikel Landa (Movistar) e Rigoberto Uran (EF Drapac): davvero tanta fatica per i due nel provare a recuperare, nonostante il lavoro della squadra. Nel penultimo settore di pavé, Camphin-en-Pévèle, sono andati via in tre per l’attacco buono: Yves Lampaert (Quick-Step Floors), Greg Van Avermaet (BMC) e John Degenkolb (Trek-Segafredo). Sagan non ne ha avuto per chiudere e il gruppo ha lasciato fare. Ottimo accordo tra i tre che hanno guadagnato circa un minuto.

Nello sprint a tre Degenkolb, pur scattando da davanti, non ha avuto problemi a regolare il gruppetto battendo la maglia gialla e Lampaert. Gilbert chiude in quarta piazza davanti a Sagan regolando un plotoncino nel quale c’era anche il campione lussemburghese Bob Jungels. Poi il gruppo con tutti i migliori a 27” (presenti Nibali, Quintana e Froome).













