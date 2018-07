Tour de France 2018, Magnus Cort Nielsen: “Ho realizzato un sogno. Sapevo che questa tappa era adatta a me, è stato tutto perfetto”

Rispettare il pronostico in una gara come il Tour de France 2018 non è mai facile ed oggi Magnus Cort Nielsen ci è riuscito alla grande. Il 25enne danese era infatti tra i corridori più adatti per il finale di Carcassonne presenti nella fuga di giornata e non ha deluso le aspettative, entrando nell’azione giusta e poi battendo i rivali in voltata. L’Astana coglie così la seconda vittoria consecutiva e dopo quella di ieri di Omar Fraile, può esultare ancora.

Tanta gioia nelle parole di Cort Nielsen che ha commentato così la sua vittoria: “È fantastico. Questo era il mio sogno fin da quando ho iniziato ad andare in bici. Sono così felice di aver vinto una tappa al mio primo Tour. Ringrazio tutto il team per avermi dato questa opportunità e poi un ringraziamento speciale va a Valgren, che ha fatto un lavoro assolutamente incredibile oggi, dandomi un grosso aiuto. La vittoria ieri di Fraile mi ha dato la fiducia di provarci. Avevo discusso con il mio ds che questa tappa poteva essere molto adatta a me, allora sono andato in fuga e poi è stato tutto perfetto”.

Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com