Tour de France 2018, le voci dall’arrivo. Damiano Caruso: “Ci riproverò fino a Parigi”

Quattordicesima tappa per il Tour de France 2018: arrivo insidioso a Mende dopo uno strappo molto duro. Due corse in una oggi: quella per il successo parziale e quella per la Maglia Gialla. A trionfare è stato l’iberico Omar Fraile, con una splendida azione sul finale.

Grande protagonista di giornata anche il nostro Damiano Caruso, che ci ha provato in tutti i modi e ha chiuso in quinta piazza: “Volevo andare all’attacco sin dal mattino, ci sono riuscito e poi ho collaborato nel finale per chiudere su Stuyven. Ho fatto la salita in apnea, è stato uno sforzo davvero molto violento, ma le gambe erano quelle che erano. Comunque voglio provarci ancora prima di arrivare a Parigi e spero che finalmente possa toccare anche a me” le sue parole ai microfoni di Tuttobiciweb.

Queste invece le parole del vincitore Omar Fraile: “È una gioia incredibile, ho lavorato duramente per arrivare fino qui, non potevo nemmeno immaginare una vittoria al Tour, al mio primo Tour. Sapevoc he oggi avrebbe potuto andare a sgeno la fuga, quindi sono stato attento ad entrarci, ho collaborato il giusto poi, quando è iniziata la salita finale, ho capito di avere buone gambe e ho dato tutto. C’era vento contrario ma quando ho ripreso Stuyven ho capito di essere vicino al successo. Questa è sicuramente la vittoria più bella della mia carriera, è il sogno più grande che potessi raggiungere” a Tuttobiciweb.













Foto: Valerio Origo