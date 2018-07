Tour de France 2018: le pagelle dell’ultima tappa. Alexander Kristoff mette il sigillo, Lampaert sfiora l’impresa, Colbrelli resta a boccia asciutta

Il Tour de France 2018 si chiude con il trionfo di Alexander Kristoff sui Campi Elisi. Il norvegese ha battuto in volata John Degenkolb e Arnaud Démare, mentre Geraint Thomas ha festeggiato la conquista della maglia gialla. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della ventunesima e tappa.

PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

Alexander Kristoff 10: dopo tanti piazzamenti, il norvegese è riuscito a mettere la firma proprio sull’arrivo più prestigioso del Tour. Oggi Kristoff ha fatto rivedere tutta la sua classe con una volata perfetta. Infatti ha sfruttato la scia di Degenkolb per partire e poi ha scatenato tutta la sua grande potenza negli ultimi metri per saltare il tedesco e andarsi a prendere nettamente una vittoria che porta in positivo il bilancio della sua corsa.

John Degenkolb 8: il tedesco chiude questo Tour con un ottimo piazzamento, dimostrando che il successo di Roubaix gli ha ridato il morale per credere nella vittoria. Oggi probabilmente è partito un po’ troppo presto, ma poi ha fatto comunque un’ottima volata, lottando ruota a ruota con Kristoff.

Arnaud Démare 7: per molti era il grande favorito dopo il successo di Pau, ma non è riuscito a ripetere quella volata. Infatti aveva battezzato bene la ruota di Kristoff, ma poi non ha saputo sfruttare la sua scia e negli ultimi metri si è spento. Resta il piazzamento, ma oggi era una grande occasione per consacrarsi.

Sonny Colbrelli 5: anche oggi il velocista lombardo non ha trovato il colpo di pedale migliore, chiudendo solamente in settima posizione. I due secondi posti ottenuti nella prima settimana facevano sperare nel grande cauto, che però non è più arrivato e la vittoria in un grande giro resta ancora un tabù.

Yves Lampaert 8: ha sfiorato l’impresa di vincere in solitaria a Parigi, ripeso a soli 200 metri dal traguardo. In tanti hanno provato ad anticipare il gruppo, ma lui è stato l’unico ad andarci davvero vicino con un grande attacco negli ultimi 2 km, che dimostra le sue doti da finisseur.

