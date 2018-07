Tour de France 2018: le pagelle della sedicesima tappa. Alaphilippe vola in discesa, Yates sfortunato, niente di fatto tra i big

Julian Alaphilippe conquista la seconda vittoria al Tour de France 2018 e si impone a Bagnères-de-Luchon. Anche oggi è andata in porto la fuga, con il francese che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Gorka Izagirre e il britannico Adam Yates. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa.

PAGELLE SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

Julian Alaphilippe 9: un Tour da grande protagonista per il francese, che oggi riesce a bissare la vittoria di Le Grand-Bornand. Due successi simili per lui, che anche in questo caso ha fatto la differenza in discesa, in cui ha pennellato le curve in modo perfetto e complice la caduta di Yates, ha potuto restare da solo al comando e godersi negli ultimi chilometri la festa del pubblico. Oltre alla vittoria va anche ad aumentare il vantaggio nella classifica degli scalatori, con una maglia a pois sempre più cucita addosso.

Gorka Izagirre 7: la Bahrain Merida si deve accontentare di un altro secondo posto, il quinto di questa edizione. Considerato che era presenta anche Domenico Pozzovivo, sull’ultima salita si poteva fare qualcosa di più, ma bisogna comunque premiare la voglia di continuare a provarci.

Adam Yates 8: in salita aveva fatto il vuoto con un grande attacco, ma poi i sogni di gloria sono sfumati in discesa, con una caduta che lo ha messo fuori dai giochi. Poi si è bloccato mentalmente ed è andato piano, non riuscendo a riprendere Alaphilippe. Peccato, perché avrebbe avuto grandi chance di vittoria.

Bauke Mollema 7: dopo il terzo posto di Carcassonne oggi l’olandese ci ha riprovato e coglie un altro buon piazzamento. La gamba non è delle migliori, ma con la sua tenacia ha resistito bene in salita ed è rimasto lì con i migliori. Sta cercando di onorare al meglio la corsa, nonostante fino ad ora non sia andata secondo i piani.

Warren Barguil 4: davvero pessima la prova del capitano della Fortuneo – Samsis, che oggi aveva messo addirittura altri quattro corridori in fuga per supportare Barguil. Lui invece si è staccato appena iniziata la lotta in testa ed è arrivato al traguardo in 19ma posizione con oltre 6’ di ritardo.

Nulla di fatto tra i big. Geraint Thomas, Chris Froome, Tom Dumoulin, Romain Bardet, Primoz Roglic, Nairo Quintana, Mikel Landa si sono marcati in una tappa poco movimentata.

