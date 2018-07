Tour de France 2018: le pagelle della quattordicesima tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo, Roglic l’unico big a provarci

Arriva la fuga nella tappa di Mende al Tour de France 2018. Il migliore dei corridori all’attacco è stato lo spagnolo Omar Fraile che ha conquistato la vittoria in solitaria davanti al francese Julian Alaphilippe e al belga Jasper Stuyven. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quattordicesima tappa.

PAGELLE QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2018

Omar Fraile 10: è stato il più forte di tutti sullo strappo finale e coglie meritatamente la prima vittoria al Tour. Lo spagnolo ha gestito in modo impeccabile la gara dal punto di vista tattico, non sprecando mai energie e piazzando un unico scatto secco in salita. Qui è riuscito a raggiungere e superare Stuyven e poi pennellare al meglio le ultime curve per centrare il successo più importante della sua carriera.

Julian Alaphilippe 7: per tutti era il grande favorito odierno e invece coglie “solamente” il secondo posto. Il finale era perfettamente adatto alle sue caratteristiche, ma ha sbagliato i tempi dell’azione. Infatti la Quick-Step Floors ha lavorato molto con Gilbert e Lampaert, ma poi il francese ha temporeggiato troppo sullo strappo finale, perdendo il momento giusto per scattare.

Jasper Stuyven 9: è andato all’attacco in solitaria ad oltre 30 km dal traguardo e per poco non è riuscito nell’impresa, chiudendo comunque sul podio di giornata. È stato molto coraggioso e la sua azione è stata davvero spettacolare, ma nel finale ha ceduto come prevedibile. Bravo comunque a provarci, perché se fosse arrivato insieme agli altri si sarebbe staccato subito sulle prime rampe.

Peter Sagan 8: forse non ci dovremmo più stupire, eppure ogni volta il tre volte campione del mondo sembra alzare ulteriormente l’asticella. Oggi nel finale si era staccato e sembrava fuori dai giochi e invece è rientrato, ha tenuto benissimo sullo strappo e ha chiuso al quarto posto. Con i punti ottenuti oggi fa un altro passo verso la conquista della maglia verde.

Damiano Caruso 7: dopo il quarto posto di La Rosière, coglie un altro bel piazzamento oggi, con un quinto posto che lascia però anche un po’ l’amaro in bocca. Infatti in salita sembrava il più brillante, ma è stato troppo tempo in testa, anziché che fare un solo attacco secco. Con questa forma, avrà comunque ancora modo di rifarsi.

Primoz Roglic 8: l’unico dei big a provarci davvero sullo strappo, con un bel attacco che gli permette di guadagnare secondi preziosi sui diretti rivali in chiave podio. Sta correndo un ottimo Tour e oggi ha sfruttato una salita adatta alle sue caratteristiche per fare la differenza.

Romain Bardet e Mikel Landa 5: sull’Alpe d’Huez avevano dato ottimi segnali, chiudendo con i migliori, ma oggi sono di nuovo crollati. Il francese ha perso 14” dalla maglia gialla, mentre lo spagnolo addirittura 29”. Entrambi si allontano quindi dal podio.

Foto: LaPresse/Gian Mattia D’Alberto – Comunicato Stampa Rcs Sport