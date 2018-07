Tour de France 2018: le pagelle della prima tappa. Straordinario Gaviria, Nibali attento, Quintana sfortunato, Froome ancora a terra

La prima tappa del Tour de France 2018 ha regalato spettacolo e diverse soprese, con la vittoria di Fernando Gaviria, che conquista la prima maglia gialla e i problemi nel finale per Chris Froome e Nairo Quintana, che perdono subito diversi secondi in classifica. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della prima tappa.

PAGELLE PRIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

Fernando Gaviria 10: vince al debutto con una volata magistrale e va a vestire la maglia gialla, davvero una giornata perfetta per lui. Il giovane talento colombiano è stato impeccabile nella gestione dello sprint, sfruttando al meglio il treno della Quick-Step Floors e poi scattando solo negli ultimi 200 metri. A quel punto ha scatenato tutta la sua esplosività, diventando irraggiungibile per tutti. La dimostrazione definitiva della classe di questo corridore.

Peter Sagan 8: ha battezzato la ruota vincente di Gaviria e non l’ha più mollata, purtroppo per lui anche al traguardo. Infatti non è riuscito di fatto mai ad uscire dalla scia del rivale e si è dovuto quindi accontentare del secondo posto. Da lui ci si aspetta la vittoria, ma comunque è sempre lì a giocarsela e domani potrà subito rifarsi.

Marcel Kittel 8: dopo la doppia vittoria alla Tirreno-Adriatico non aveva più ritrovato la top 3, ma oggi è tornata protagonista con una bella volata, lanciata però troppo tardi. Infatti negli ultimi metri ha fatto una grande rimonta all’esterno, saltando numerosi corridori, ma non è bastata per la vittoria. Segnali comunque positivi per il prosieguo del Tour.

Alexander Kristoff 6.5: giusta la scelta di seguire Sagan, ma negli ultimi metri sembrava non avere le gambe e ha perso infatti la sua ruota, non riuscendo quindi a lottare per la vittoria e facendosi anche saltare da Kittel. Prestazione sufficiente, ma serve decisamente di più per trovare l’acuto.

Christophe Laporte 7: la scelta della Cofidis di puntare su di lui e lasciare a casa Nacer Bouhanni ha portato diverse polemiche, ma oggi Laporte ha dimostrato che era corretta, centrando un ottimo quinto posto.

Dylan Groenewegen 5.5: secondo molti era il favorito assoluto per la vittoria odierna e invece coglie un sesto posto che non può certo essere ritenuto soddisfacente. Oggi è sembrato un gradino sotto i migliori.

Vincenzo Nibali 8: la grande esperienza dello Squalo è stata fondamentale nel caotico finale odierno. Nibali è stato bravissimo a mantenere sempre la testa del gruppo insieme alla squadra ed evitare di correre pericoli. Attento e concentrato per tutta la tappa e viene premiato. L’undicesimo posto all’arrivo sottolinea inoltre come la condizione sia buona.

Chris Froome 4: a 5 km dal traguardo è caduto in modo piuttosto rocambolesco, andando lungo e finendo nel prato. Una grave disattenzione che li costa ben 51” in classifica generale. Era finito a terra più volte anche al Giro. Alla fine la Corsa Rosa è riuscito comunque a vincerla, ma i secondi persi oggi potrebbero pesare molto nell’impostazione tattica del resto del Tour.

Nairo Quintana s.v.: lui invece non ha colpe, ma è stato sfortunatissimo. Infatti a 3,2 km dal traguardo ha avuto un problema meccanico ed è stato costretto ad aspettare il cambio bici dell’ammiraglia, accusando così un distacco di 1’15”.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo