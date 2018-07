Tour de France 2018, Chris Froome: “Non mi sono fatto male, la caduta fa parte del gioco”. Come sta il britannico?

Chris Froome ha iniziato il Tour de France 2018 nel peggior modo possibile. Il britannico, vincitore delle ultime tre Grande Boucle, è caduto a terra nel finale della prima tappa e ha così perso 51” da Vincenzo Nibali e da altri uomini di classifica. Un pessimo avvio per il capitano del Team Sky che ha pagato a caro prezzo una distrazione e che è subito chiamato a rimontare nei confronti dello Squalo.

Il fresco vincitore del Giro d’Italia è caduto sul fianco destro, il ginocchio e il gomito sono segnati da alcuni graffi, anche la spalla ha risentito di un leggero contatto visto che la maglietta era strappata proprio in quel punto. Uno scivolone che mina le certezze del 33enne ma Chris Froome sembra impassibile nelle prime dichiarazioni: “Sono felice di non essermi fatto male di più. Sapevamo che questi primi giorni sarebbero stati complessi, ma fa tutto parte del gioco, sfortunatamente. Tutti vogliono stare davanti al gruppo in questi arrivi. È stato un finale molto difficile e un po’ caotico, con molti velocisti, ma è la corsa. C’è ancora molta strada da fare per arrivare a Parigi“.