Tour de France 2018: le pagelle della dodicesima tappa. Geraint Thomas non si batte, Vincenzo Nibali reagisce da vero campione

Il tappone dell’Alpe d’Huez al Tour de France 2018 non ha deluso le aspettative, regalando grandi emozioni. Geraint Thomas si è andato a prendere una straordinaria vittoria in maglia gialla, bissando il successo di ieri, mentre Vincenzo Nibali, dopo una caduta causata da un moto, ha reagito alla grande, con una rimonta finale pazzesca. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della dodicesima tappa.

PAGELLE DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

Geraint Thomas 10: una doppietta memorabile per il britannico, che dopo la vittoria di ieri si ripete in modo ancora più grandioso sull’Alpe d’Huez. Oggi ha lavorato anche per Froome, ma nel finale si è gestito alla perfezione, non sprecando più energie e con un attacco secco ha conquistato il trionfo. In questi giorni ha dimostrato di essere il più forte in salita e anche il più intelligente dal punto di vista tattico e si impone meritatamente su questa storica salita.

Tom Dumoulin 9: sembrava in difficoltà per due terzi della salita finale, ma poi nel momento chiave è uscita tutta la sua forza, andando di ritmo a rintuzzare sugli attacchi avversari. Si deve accontentare ancora di un secondo posto, ma in chiave maglia gialla questa performance rialza ulteriormente le sue quotazioni.

Romain Bardet 6.5: una serie di scatti a ripetizione che non fanno la differenza, ma che li fanno sprecare al contrario moltissimo energie. Ha provato ad anticipare tutti partendo da lontano, ma a posteriori è stata un’azione inutile. Un’occasione persa.

Chris Froome 7.5: sembrava lanciato verso un altro trionfo memorabile, ma invece nel finale ha ceduto, vedendosi saltare dai rivali diretti. La sua classe non è in discussione, ma oggi forse ha chiesto troppo al suo fisico e negli ultimi metri ha pagato lo sforzo. Per ora il compagno di squadra è stato più brillante…

Mikel Landa 8: bella reazione dello spagnolo, che dopo delle giornate difficili in seguito alla caduta sul pavé, torna protagonista in salita. La condizione non è ancora delle migliori, ma questo è un segnale incoraggiante in vista delle prossime tappe e potrebbe tornare in corsa per il podio.

Vincenzo Nibali 10: quello che ha fatto oggi Lo Squalo è qualcosa che solo i veri campioni sono in grado di fare. Caduto a 4 km dal traguardo, mentre stava cercando di seguire l’attacco di Froome, per colpa di una moto, ha reagito come un vero leone. Il siciliano infatti è tornato subito sulla bici e ha dato il tutto per tutto negli ultimi chilometri e con una grande rimonta ha chiuso a soli 13” da Thomas. Oggi in salita ha dimostrato una gamba eccezionale, ma non ho purtroppo potuto lottare alla pari con gli altri.

Nairo Quintana 5: oggi il colombiano è andato in crisi e probabilmente ha anche consegnato a Landa i gradi di capitano. Un ridimensionamento pesante per Quintana, che si trova ora nono in classifica ad oltre 5’ dalla maglia gialla e il suo Tour da qui in avanti è un’incognita.

