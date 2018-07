Tour de France 2018, le altre classifiche: Julian Alaphilippe rafforza la maglia a pois, Pierre Latour il miglior giovane

Non ci sono cambiamenti sostanziali nelle altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della dodicesima tappa. Julian Alaphilippe, ancora all’attacco oggi, ha aumentato ulteriormente la propria leadership nella maglia a pois. Resta poi in maglia verde Peter Sagan, mentre Pierre Latour si difende bene in salita e rimane al comando della classifica dei giovani.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 339 PTS 2 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 129 PTS 3 ARNAUD DEMARE GROUPAMA – FDJ 106 PTS 4 JOHN DEGENKOLB TREK – SEGAFREDO 100 PTS 5 ANDREA PASQUALON WANTY – GROUPE GOBERT 82 PTS 6 PHILIPPE GILBERT QUICK – STEP FLOORS 78 PTS 7 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 70 PTS 8 GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 69 PTS 9 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 68 PTS 10 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS 64 PTS

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS):

1 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS 84 PTS 2 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO – SAMSIC 70 PTS 3 SERGE PAUWELS TEAM DIMENSION DATA 63 PTS 4 REIN TAARAMÄE DIRECT ENERGIE 36 PTS 5 GERAINT THOMAS TEAM SKY 30 PTS 6 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ 25 PTS 7 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 23 PTS 8 TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 23 PTS 9 RUDY MOLARD GROUPAMA – FDJ 22 PTS 10 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL – JUMBO 20 PTS

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA):

1 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 49h 41′ 14” – 2 GUILLAUME MARTIN WANTY – GROUPE GOBERT 49h 43′ 22” + 00h 02′ 08” 3 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 49h 45′ 55” + 00h 04′ 41” 4 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ 50h 16′ 21” + 00h 35′ 07” 5 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 50h 29′ 39” + 00h 48′ 25” 6 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 50h 34′ 31” + 00h 53′ 17” 7 STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 50h 36′ 40” + 00h 55′ 26” 8 ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL – JUMBO 50h 41′ 04” + 00h 59′ 50” 9 MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 50h 53′ 45” + 01h 12′ 31” 10 ELIE GESBERT TEAM FORTUNEO – SAMSIC 50h 58′ 56” + 01h 17′ 42”

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo