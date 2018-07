Tour de France 2018: le 21 tappe. Un percorso mai così vario. Pavé, montagne, strappi: c’è di tutto

Siamo alla vigilia della partenza da Noirmoutier En-L’ile del Tour de France numero 105. Domani si comincia finalmente, si inizia a far sul serio sulle strade transalpine. Un percorso davvero molto vario quello della Grande Boucle, forse unico nel suo genere nella storia recente. La prima metà non è durissima, ma è piena di insidie: tante volate (da capire la possibilità del pericolo vento), una cronometro a squadre, alcuni arrivi sugli strappi, come da tradizione, e la frazione di Roubaix, con 15 settori in pavé per oltre 20 chilometri sulle pietre. Da lì in poi inizierà la vera battaglia, dopo il primo giorno di riposo. Prima le Alpi, con l’attesissimo arrivo sull’Alpe d’Huez, poi sarà la volta dei Pirenei: la frazione che porta al Col du Portet riserverà grandissime sorprese, con la novità della partenza in griglia. Non è finita: venerdì 27 luglio ultimo tappone pirenaico, con tutte le salite storiche (dal Tourmalet all’Aubisque), il giorno successivo una cronometro molto dura che deciderà il podio prima della passerella di Parigi. Andiamo a scoprire le 21 tappe.

PRIMA TAPPA (sabato 7 luglio, ore 11.00): Noirmoutier En-L’ile > Fontenay Le-Comte (189km)

SECONDA TAPPA (domenica 8 luglio, ore 13.10): Mouilleron Saint Germain > La Roche Sur-Yon (183km)

TERZA TAPPA (lunedì 9 luglio, ore 15.10): Cholet > Cholet (35km, cronometro a squadre)

QUARTA TAPPA (martedì 10 luglio, ore 13.05): La Baule > Sarzeau (192km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 11 luglio, ore 12.20): Lorient > Quimper (203km)

SESTA TAPPA (giovedì 12 luglio, ore 13.05): Brest > Mur De Bretagne (181km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 13 luglio, ore 12.05): Fougeres > Chartres (231km)

OTTAVA TAPPA (sabato 14 luglio, ore 11.35): Dreux > Amiens Metropole (181km)

NONA TAPPA (domenica 15 luglio,ore 12.35): Arras Citadelle > Roubaix (154km)

DECIMA TAPPA (martedì 17 luglio, ore 13.15): Annecy > Le Grand Bornand (159km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 18 luglio, ore 14.00): Albertville > La Rosiere Espace San Bernardo (108km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 19 luglio, ore 12.10): Bourg Saint Maurice > Alpe D’Huez (175km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 20 luglio, ore 13.35): Bourg D’Oisans > Valence (169km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 21 luglio, ore 13.05): Saint-Paul Trois Chateaux > Mende (187km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 22 luglio, ore 13.10): Millau > Carcassonne (181km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 24 luglio, ore 11.30): Carcassonne > Bagneres De-Luchon (218km)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 25 luglio, ore 15.15): Bagneres De-Luchon > Saint-Lary Soulan Col de Portet (65km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 26 luglio, ore 13.55): Trie Sur-Baise > Pau (172km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 27 luglio, ore 12.05): Lourdes > Laruns (200km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 28 luglio, ore 12.00): Saint-Pee Sur-Nivelle > Espelette (31km, cronometro individuale)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 29 luglio, ore 16.15): Houilles > Parigi (115km)













Foto: Valerio Origo