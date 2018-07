Tour de France 2018, la tappa di oggi: Fougères-Chartres. Orario, altimetria e come vederla in tv

In programma nella giornata odierna (venerdì 13 luglio) la settima frazione del Tour de France 2018. Con i suoi 231km, partenza da Fougères e arrivo a Chartres, è la tappa più lunga sulle tre settimane di corsa. Nuovo arrivo dedicato alle ruote veloci, torneranno in scena infatti Fernando Gaviria, Marcel Kittel e Alexander Kristoff insieme contro il campione del Mondo nonché attuale maglia verde Peter Sagan per riaccendere la battaglia in chiave classifica a punti.

Percorso completamente pianeggiante, un solo Gran Premio della Montagna di quarta categoria situato circa a metà del tracciato (Cote du Buisson de Perseigne, salita di un chilometro e mezzo al 3,9%). Nonostante non si riscontrino difficoltà altimetriche, la frazione di oggi non è da prendere sottogamba per la lunghezza e il vento laterale. La probabilità di ventagli è elevata, dunque sia i velocisti che gli uomini di classifica devono far attenzione a rimanere incollati alla testa del gruppo, altrimenti si rischia perdere punti o secondi preziosi in ottica maglia verde o in vista della classifica generale.

Lo start ufficiale da Fougères è fissato alle 12:20, mentre l’arrivo a Chartres è previsto tra le 17.20 e le 17.50, in base alla media oraria. La sesta tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.05 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.00 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Settima tappa Tour de France 2018

Venerdì 13 luglio

Fougères – Chartres 231km

Partenza: 12.20

Arrivo: 17.20-17.40 circa

