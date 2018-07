Tour de France 2018, la tappa di oggi (15 luglio): Arras Citadelle-Roubaix. Orario, altimetria e come vederla in tv

In programma oggi (domenica 15 luglio) la nona tappa del Tour de France 2018, 156.5km da Arras a Roubaix. Grande protagonista di giornata il pavé: 15 settori per un totale di 21,7km da percorrere sulle pietre dell’Inferno del Nord, mai così tanti rispetto alle precedenti edizioni della Grande Boucle. E’ una delle frazioni più temute dagli uomini di classifica, dato che gran parte di essi non si trovano a proprio agio sul particolarissimo manto. Prevedibile un vero e proprio terremoto nella graduatoria generale.

Il percorso segue gran parte delle strade della monumentale Parigi-Roubaix. Primi 45km pianeggianti e privi di insidie, poi a 47,5km il primo dei quindici tratti in pavé, l’Escaudœuvres-Thun, lungo 1600 metri. Primo traguardo volante situato a Wasnes-Au-Bac (a 59km) tra il secondo e il terzo settore. Una “pausa” di 17 chilometri fra il terzo e il quarto, dopodiché inizia un continuum di dodici tratti sul pavé: il più lungo è il settimo, Auchy-Bersée (2700 metri), quando mancano 52km all’arrivo. Decisivi gli ultimi due settori (preceduti dallo sprint bonus di Wannehain) con le gambe già messe a dura prova: lo Champin-en-Pévèle a 17km dal traguardo e il Willems-Hem ai -8km.

La partenza da Arras è programmata alle ore 12.35, l’arrivo a Roubaix è previsto tra le 16.00 e le 16.30 a seconda della media oraria. La nona tappa del Tour de France 2018 verrà trasmessa in diretta televisiva, gratis e in chiaro dalle 14.30 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 12.30 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Nona tappa Tour de France 2018

Domenica 15 luglio

Arras Cittadelle – Roubaix 156,5km

Partenza: 12.35

Arrivo: 16.00-16.30 circa













