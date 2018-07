Tour de France 2018, la tappa di domani: Trie-sur-Baïse-Pau. Orario d’inizio, percorso e come vederla in tv

Domani (giovedì 26 luglio) si svolgerà la diciottesima tappa del Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau. Una frazione quasi completamente piatta, che permetterà ai big di rifiatare prima dell’ultimo e decisivo tappone sui Pirenei. Sarà quindi l’occasione perfetta per i velocisti rimasti in corsa per mettere il proprio sigillo su questa Grande Boucle. Attenzione però anche ai colpi di mano, perché ai -20 km è presente la Côte d’Anos (2,1 Km al 4,6%), su cui qualche finisseur potrebbe provare ad anticipare il gruppo.

La partenza da Trie-sur-Baïse è fissata alle 13.55, mentre l’arrivo a Pau è previsto tra le 17.40 e le 18.00, in base alla media oraria. La diciottesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 14.25 su RaiSport e dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 13.45 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Diciottesima tappa Tour De France 2018

Giovedì 26 luglio

Trie-sur-Baïse-Pau 171 km

Partenza: 13.55

Arrivo previsto: 17.40-18.00 circa

