Tour de France 2018: la tappa Arras Citadelle-Roubaix terminerà in anticipo! Orario condizionato dalla Finale dei Mondiali di calcio

Domenica 15 luglio si correrà la nona tappa del Tour de France 2018, l’attesissima Arras-Roubaix che rivoluzionerà la classifica generale e che ci indicherà quali sono i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla. Questa frazione prevede ben 22 chilometri sul pavé con il finale che ricalca quello della Parigi-Roubaix: sarà Inferno del Nord anche per la corsa a tappe più prestigiosa al mondo. Vincenzo Nibali cercherà di replicare l’impresa di quattro anni fa e proverà a guadagnare dei secondi nei confronti di Chris Froome e degli altri big.

La tappa terminerà in anticipo rispetto al solito, tra le ore 16.00 e le ore 16.30 per evitare una sovrapposizione con la Finale dei Mondiali 2018 di calcio il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 17.00. L’arrivo della Arras-Roubaix è stato infatti anticipato proprio per permettere ai tanti appassionati di dirottarsi poi comodamente verso l’atto conclusivo tra Francia e Croazia in programma allo Stadio Luzhniki di Mosca. Partenza previste alle ore 12.35, ci vorranno circa quattro ore per coprire i 155 chilometri di cui 22 sulle pietre (suddivisi in quindici settori).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario di partenza e di arrivo della Arras-Roubaix, nona tappa del Tour de France 2018.

DOMENICA 15 LUGLIO:

12.35 Arras-Roubaix, partenza

16.00-16.30 Arras-Roubaix, arrivo