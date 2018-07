Tour de France 2018, John Degenkolb in lacrime: “La più grande vittoria, la dedico al mio amico scomparso l’anno scorso”

Commosso il tedesco John Degenkolb al termine della vittoria della nona frazione al Tour de France 2018. Il corridore della Trek-Segafredo rimane sempre nel gruppo dei migliori sui quindici settori in pavé, e riesce a superare la maglia gialla Greg Van Avermaet in volata sulla linea d’arrivo a Roubaix. Un incidente nel 2016 aveva rischiato di compromettere la sua carriera, invece oggi è tornato trionfante in una delle più impegnative frazioni della Grande Boucle.

Queste le sue prime parole dopo il successo: “E’ una felicità pura quella che provo, ho cercato questa vittoria così a lungo. E’ stata una battaglia tutti i giorni in questo Tour de France. E’ anche una vittoria della squadra, avevamo una strategia per rimanere fuori dai rischi ed è andato tutto molto bene. Non ci posso credere, questa è una bellissima vittoria, la più grande forse”.

Il tedesco della Trek-Segafredo torna a parlare del momento più difficile della sua carriera e dedica questa splendida vittoria ad un suo caro amico recentemente scomparso: “Mi sono accadute tante cose in passato, ho un momento molto difficile della mia vita e sono così felice di dedicare questa vittoria ad uno dei miei migliori amici che è morto in un incidente lo scorso inverno. Tutti sanno che dopo l’incidente non sono riuscito a tornare competitivo e io volevo almeno una vittoria importante da dedicare a questo ragazzo che era come il mio secondo fratello. E’ una grandissima perdita per me e sono così felice di poter dedicare a lui questa vittoria sul pavè”.













Foto: Pier Colombo