Tour de France 2018: il VAR inchioda Gianni Moscon! Pugno ad un collega, espulso dalla corsa

Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France! Arriva in serata la notizia bomba che scuote il GT francese alla vigilia del secondo giorno di riposo, dopo una tappa odierna tutto sommato tranquilla. Chris Froome e Geraint Thomas perdono un compagno di squadra importante in vista dell’ultima settimana di fatiche. A far scalpore però sono le motivazioni di tale esclusione.

L’italiano del Team Sky sarebbe stato pizzicato dal VAR mentre litigava con un collega della Fortuneo Samsic, il transalpino Elie Gesbert, al quale, al termine della discussione, avrebbe sferrato un pugno, come scrive “La Gazzetta dello Sport“. Il condizionale comunque è d’obbligo, visto che nella decisione della giuria si parla di “aggressione particolarmente grave“.

Moscon non è nuovo ad episodi come questo: scagionato per mancanza di prove quando Reichenbach lo accusò di averlo fatto cadere di proposito, in passato è stato fermato per un mese e mezzo in seguito ad insulti razzisti contro Reza. A ciò si va ad aggiungere la squalifica per traino ai Mondiali. Ora questo nuovo, buio, capitolo.

Di seguito il video che lo incriminerebbe, rilanciato da “SpazioCiclismo”:

Gianni Moscon exclu du #TDF2018 après avoir frappé un coureur Fortuneo ! pic.twitter.com/JzwOi5l8To — Tout Le Sport (@toutlesport) July 22, 2018













Foto: Valerio Origo

