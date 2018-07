Tour de France 2018, il montepremi a confronto con Giro d’Italia e Vuelta. Guadagni molto più ricchi

Il Tour de France si conferma la corsa a tappe più importante al mondo non soltanto per quanto riguarda il prestigio che gli è universalmente riconosciuto ma anche per il succulento montepremi che gli organizzatori della Grande Boucle sono in grado di garantire: un totale di 2,2 milioni di euro, quindi 700mila euro in più rispetto a quanto visto in occasione dell’ultimo Giro d’Italia. Una differenza di denaro davvero molto importante e che fa gola ai ciclisti che si presenteranno al via sabato 7 luglio dalla Vandea.

Quanti soldi guadagna il vincitore del Tour de France 2018? 500mila euro, praticamente il doppio dei 265mila euro che Chris Froome ha incassato alla Corsa Rosa un mese fa. Al secondo e al terzo classificato andranno 200mila e 100mila, quindi decisamente di più rispetto ai 133mila e ai 68mila euro messi in palio sulle nostra strade. Identico invece il premio per la vittoria di tappa: 11mila euro in entrambe le grandi corse a tappe. La Vuelta di Spagna assicura un premio di circa 150mila euro al vincitore, davvero non c’è paragone.

CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI DETTAGLIATO DEL TOUR DE FRANCE 2018

CLICCA QUI PER IL MONTEPREMI DETTAGLIATO DEL GIRO D’ITALIA 2018