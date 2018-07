Tour de France 2018: i giovani emergenti per la classifica generale. Egan Bernal e David Gaudu pronti al grande acuto

Al via del Tour de France 2018 ci saranno diversi giovani talenti pronti a stupire in classifica. La Grande Boucle è un palcoscenico perfetto per mostrare le proprie qualità e molti corridori proveranno a ben figurare ed essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire i giovani emergenti da monitorare al Tour de France.

Uno dei più attesi sarà indubbiamente il colombiano Egan Bernal. Il passaggio in questa stagione al Team Sky gli ha permesso di fare il definitivo salto di qualità e ha già ottenuto grandi risultati con il secondo posto al Giro di Svizzera e la straordinaria vittoria del Giro di California. Il suo ruolo in questa corsa sarà quello di scortare in salita Chris Froome, ma come avvenuto già negli scorsi anni per altri gregari di lusso della squadra britannica, potrebbe anche ottenere un buon piazzamento nella generale.

Un altro corridore che avrà delle responsabilità importanti è David Gaudu. Il 21enne francese sarà infatti l’uomo di classifica della Groupama – FDJ, vista l’assenza per infortunio di Thibaut Pinot. Un ragazzo in costante ascesa che ha vinto il Tour de l’Avenir nel 2016 e che poi ha ottenuto diversi piazzamenti importanti tra i professionisti. Questa per lui potrebbe essere la grande occasione per diventare protagonista.

Attenzione poi al belga Tiesj Benoot (Lotto Soudal) che dopo l’ottimo avvio stagionale, tra cui spicca la vittoria alle Strade-Bianche, proverà a mettersi alla prova al Tour in chiave classifica. Potrà sfruttare le sue doti per guadagnare terreno nella tappa del pavé e poi cercare di difendersi nei tapponi di montagna. Due corridori che invece hanno le qualità per fare la differenza in salita sono l’olandese Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo) e l’austriaco Gregor Mühlberger (BORA – hansgrohe) che potrebbero avere via libera in caso di problemi ai rispettivi capitani.

