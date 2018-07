Ciclismo, Europei U23 2018: Edoardo Affini in trionfo, Campione a cronometro. La locomotiva di Mantova batte tutti

Italia sugli scudi a Brno (Repubblica Ceca) dove si stanno disputando gli Europei giovanili di ciclismo. Dopo il trionfo di Vittoria Guazzini e il bronzo di Antonio Tiberi nelle prove contro il tempo tra gli juniores, oggi pomeriggio è arrivato il sigillo di Edoardo Affini che si è laureato Campione d’Europa a cronometro tra gli U23. Il mantovano, che in questa stagione aveva conquistato il prologo del Giro Baby e la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo, ha vinto con estrema autorevolezza: una vera e propria locomotiva che ha completato i 24 chilometri del percorso in 29’26”. Il 22enne è stato letteralmente imprendibile per l’intera concorrenza, a partire dallo sloveno Izidor Penko (a 26”) e dall’austriaco Markus Wildauer (a 32”).

Affini si sta confermando ai massimi livelli nella categoria giovanile, nell’ultimo mese è in uno stato di forma davvero esaltante e ora spera in una chiamata tra i professionisti. L’alfiere della Seg Racing Accademy, che si è fatto un bel regalo in leggero ritardo per i 22 anni compiuti tre settimane fa, è il terzo italiano a vincere la cronometro degli Europei U23 dopo Manuel Quinziato nel 2001 e Adriano Malori nel 2008.













Foto: Twitter Giro d’Italia under 23