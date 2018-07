Tour de France 2018: gli orari di partenza di tutte le 21 tappe. Quanto iniziano le frazioni? Date e programmi

Il Tour de France 2018 si correrà dal 7 al 29 luglio: tre settimane ci grande spettacolo sulle strade transalpine per la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo. Le 21 frazioni in programma si districano su un percorso molto variegato caratterizzato da tante salite tra cui anche la mitica Alpe d’Huez, il temuto pavé della Roubaix, due cronometro (una individuale e una a squadre), diverse discese, tappe mosse, strappi e diverse incognite che mescoleranno le carte in tavola. Chris Froome, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana e tutti gli altri big sono pronti a darsi battaglia per la conquista della maglia gialla: ci sarà davvero da divertirsi, può succedere di tutto.

Di seguito il calendario completo del Tour de France 2018, con le date di tutte e le tappe e gli orari di partenza di ogni frazione. La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta tv su Rai Tre e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

PRIMA TAPPA (sabato 7 luglio, ore 11.00): Noirmoutier En-L’ile > Fontenay Le-Comte (189km)

SECONDA TAPPA (domenica 8 luglio, ore 13.10): Mouilleron Saint Germain > La Roche Sur-Yon (183km)

TERZA TAPPA (lunedì 9 luglio, ore 15.10): Cholet > Cholet (35km, cronometro a squadre)

QUARTA TAPPA (martedì 10 luglio, ore 13.05): La Baule > Sarzeau (192km)

QUINTA TAPPA (mercoledì 11 luglio, ore 12.20): Lorient > Quimper (203km)

SESTA TAPPA (giovedì 12 luglio, ore 13.05): Brest > Mur De Bretagne (181km)

SETTIMA TAPPA (venerdì 13 luglio, ore 12.05): Fougeres > Chartres (231km)

OTTAVA TAPPA (sabato 14 luglio, ore 11.35): Dreux > Amiens Metropole (181km)

NONA TAPPA (domenica 15 luglio,ore 12.35): Arras Citadelle > Roubaix (154km)

DECIMA TAPPA (martedì 17 luglio, ore 13.15): Annecy > Le Grand Bornand (159km)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 18 luglio, ore 14.00): Albertville > La Rosiere Espace San Bernardo (108km)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 19 luglio, ore 12.10): Bourg Saint Maurice > Alpe D’Huez (175km)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 20 luglio, ore 13.35): Bourg D’Oisans > Valence (169km)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 21 luglio, ore 13.05): Saint-Paul Trois Chateaux > Mende (187km)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 22 luglio, ore 13.10): Millau > Carcassonne (181km)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 24 luglio, ore 11.30): Carcassonne > Bagneres De-Luchon (218km)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 25 luglio, ore 15.15): Bagneres De-Luchon > Saint-Lary Soulan Col de Portet (65km)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 26 luglio, ore 13.55): Trie Sur-Baise > Pau (172km)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 27 luglio, ore 12.05): Lourdes > Laruns (200km)

VENTESIMA TAPPA (sabato 28 luglio, ore 12.00): Saint-Pee Sur-Nivelle > Espelette (31km, cronometro individuale)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 29 luglio, ore 16.15): Houilles > Parigi (115km)













(foto Pier Colombo)