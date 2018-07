Tom Dumoulin attacca la UCI: “Caso Froome gestito malissimo: i tifosi si allontaneranno dal ciclismo. Prendo atto dell’assoluzione ma…”

Tom Dumoulin non ha digerito l’assoluzione di Chris Froome in merito alla non negatività riscontrata al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna. Il keniano bianco è stato giudicato non colpevole e quindi totalmente riabilitato. Il vincitore del Giro d’Italia 2017, sconfitto proprio dal britannico nell’ultima edizione della Corsa Rosa, ha voluto parlare in merito alla vicenda, proprio alla vigilia della partenza del Tour de France dove l’olandese cercherà di essere protagonista (anche se il percorso della Grande Boucle non sembra essere particolarmente congeniale alle sue caratteristiche).

Queste le dichiarazioni rilasciate dal capitano del Team Sunweb: “Il modo in cui è stato gestito il caso di Chris Froome è semplicemente un caos. L’intera faccenda è davvero sfortunata, in realtà non è quello di cui il ciclismo ha bisogno in questo momento. Ora è stato assolto e ne prendo atto, ma è stata gestita malissimo. Questo sta influenzando la reputazione del nostro sport, molto probabilmente i tifosi torneranno ad allontanarsi dal ciclismo per una storia così stupida. Sono molto triste“.













(foto Valerio Origo)