Tour de France 2018, Geraint Thomas: “Non ho parole, una vittoria incredibile, ma continuo a correre per Froome”

Seconda vittoria consecutiva al Tour de France 2018 per Geraint Thomas, che con un altro straordinario scatto nel finale trionfa sulla mitica Alpe d’Huez in maglia gialla e allunga ulteriormente in classifica.

Una vera impresa per il britannico che l’ha così commentata, ancora incredulo, al termine della tappa: “Non ci posso credere, non ho parole. Non avrei mai pensato di poter ottenere la vittoria oggi. È stato incredibile, possiamo andare subito a Parigi?”.

Thomas rimane però cauto sulle sue ambizioni e ribadisce che continuerà a correre in supporto a Froome: “Penso di poter tenere la maglia gialla ancora qualche giorno, ma questa corsa è così dura che non puoi mai sapere come reagirà il tuo fisico. Sto ancora correndo per Froome, lui è il capitano, una leggenda di questo sport. Io voglio solo godermi questo momento”

Foto Eric_Dubost_Photographer / Shutterstock.com