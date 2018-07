Tour de France 2018 – Geraint Thomas, il discorso della vittoria: “Da bambino sognavo questo momento. Inseguite i vostri sogni”

Geraint Thomas ha ufficialmente vinto il Tour de France 2018. Il 32enne ha trionfato nella Grande Boucle al termine di tre settimane durissime ma in cui il gallese si è sempre ben comportato contenendo tutti gli avversario. Partito come gregario di Chris Froome, l’uomo del Team Sky si è poi scatenato strada facendo e ha così ottenuto il primo trionfo in una grande corsa a tappe. L’ex pistard, Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre, ha così indossato la maglia gialla sul podio allestito sui Campi Elisi di Parigi dove ha poi pronunciato il tradizionale discorso pubblico.

Geraint Thomas era visibilmente emozionato: “Non sono bravo con le parole quindi mi perdonerete, sarò breve. Devo ringraziare il mio team, i direttori, lo staff, i miei compagni di squadra, in particolare Froomey per cui ho sempre nutrito un grande rispetto. Ho iniziato a correre guardando questa corsa, quando tornavo a casa da scuola. Da bambino sognavo di parteciparvi, è successo 12 anni fa, ora sono qua in maglia gialla e mi sembra assurdo, irreale. Essere sul podio del Tour de France con due campioni come Tom e Chris è un sogno realizzato. Ringrazio il pubblico per il sostegno. E mia moglie, cavoli, stavo per dimenticarmene… Infine voglio dire a ognuno di voi di inseguire i vostri sogni perché se ci credi davvero e lavori duramente per concretizzarli, si esaudiscono. Vivrai momenti esaltanti e terribili prima di quel momento, finirai in ginocchio, io sono finito a terra un sacco di volte, ma con il duro lavoro tutto è possibile. Grazie a tutti, vive le Tour“.













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com