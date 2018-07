Tour de France 2018, Fernando Gaviria: “La squadra ha fatto un lavoro eccezionale”. Greg Van Avermaet: “Sarebbe fantastico vincere una tappa con la maglia gialla”

Fernando Gaviria vince la quarta tappa del Tour de France 2018, concedendo il bis sulle strade francesi davanti al campione del Mondo Peter Sagan e il tedesco Andre Greipel. Alla fine della gara il velocista colombiano della Quick-Step Floors ai microfoni ha sottolineato ancora una volta il grande lavoro del proprio team e la complessità di raggiungere il quartetto dei fuggitivi.

Questo è quanto detto dal vincitore della frazione odierna della Grande Boucle “E’ stata una vittoria difficile, così come è stata dura anche controllare la corsa oggi. La squadra però ha fatto un lavoro eccezionale, sono contentissimo e voglio ringraziare tutti i miei compagni. […] Siamo estremamente concentrati e siamo preparati alla grande. So benissimo che ogni volta devo battere Peter (Sagan, ndr) che è uno dei più forti su questo tipo di arrivi, ogni volta è una bella battaglia lo sappiamo, credo che possa regalare grande spettacolo” .

L’attuale maglia gialla, Greg Van Avermaet, mantiene il simbolo del primato nella frazione di domani. Queste le sue parole al termine della corsa: “I miei compagni di squadra nel finale hanno protetto me e Richie Porte, non abbiamo perso nulla e quindi è stato tutto perfetto. Per la tappa di domani bisogna stare davanti, essere protetti, potremmo trovare del vento nel finale. Sarebbe fantastico anche riuscire a vincere una tappa e provarci domani perchè così la maglia gialla sarebbe supportata da una vittoria individuale”.













Foto: Valerio Origo