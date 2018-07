Tour de France 2018: Egan Bernal a rischio ritiro. Frattura alle dita di una mano per il colombiano del Team Sky

Brutte notizie in casa del Team Sky dopo la nona tappa del Tour de France 2018. Il talentuoso colombiano Egan Bernal, da tutti considerato il candidato numero uno per vestire la maglia bianca (miglior giovane), ieri ha avuto non poche difficoltà nella stage che prevedeva il pavè, finendo più volte a terra.

In un momento particolarmente convulso, Bernal si è scontrato contro l’ammiraglia della BMC Racing Team, che si era fermata per soccorrere un proprio corridore. Il ciclista sudamericano è volato letteralmente per aria riportando, per la caduta, la frattura delle dita di una mano. Un problema non da poco per lui e saranno fondamentali le prossime ore per sapere se l’atleta della Sky sarà al via.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Chris Allan / Shutterstock.com