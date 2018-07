Tour de France 2018, domani (lunedì 16 luglio) il giorno di riposo ad Annecy. Si riparte il 17 luglio con la decima tappa Annecy-Le Grand-Bornand

Terminata l’insidiosa frazione sul pavé, nona tappa del Tour de France 2018, i corridori hanno a disposizione una giornata di riposo prevista domani, lunedì 16 luglio. Per gli scalatori sarà fondamentale recuperare le forze utilizzate per cercare di limitare i danni sugli oltre 20km di pietre dell’Inferno del Nord, prima di affrontare le ascese sulle Alpi, con la decima tappa (Annecy-Le Grand-Bornand) in programma martedì 17 luglio.

Si chiude la prima settimana della 105a edizione della Grande Boucle. Nonostante i molti arrivi dedicati alle ruote veloci, i partecipanti sono stati costretti a sprecare energie anche laddove avrebbero creduto di rilassarsi. La cronometro a squadre di Cholet e l’arrivo in salita sul Mur-de-Bretagne dovevano rivelarsi gli unici momenti impegnativi prima di affrontare il pavé, invece i big hanno dovuto faticare più del previsto. A dimostrazione di ciò la prima tappa, completamente pianeggiante, con il gruppo al traguardo diviso in tronconi a causa di una caduta negli ultimi chilometri che ha coinvolto anche diversi uomini di classifica, tra cui Chris Froome e Richie Porte. Ne sa qualcosa anche l’irlandese Daniel Martin, capitano della UAE Emirates, che nell’apparentemente semplice frazione di ieri ha pagato 1’16” a causa di una caduta nel plotone a 18km dall’arrivo.

La giornata di riposo giunge con un tempismo azzeccato, fungendo da spartiacque tra la temutissima Arras-Roubaix e il primo tappone alpino, da Annecy a Le Grand-Bornard, per un totale di 158,5km con tre GPM di prima categoria e l’Hors Categorie del Montée du plateau des Glières (6km all’11,2% di pendenza media). Decisiva ai -22km dal traguardo la scalata sul Col de la Colombière (7,5km all’8,5%) e la successiva discesa tecnica che imbocca all’arrivo, dove gli specialisti potranno fare la differenza. La “prova del nove” per capire chi possiede ancora le gambe per andare a caccia della maglia gialla.

