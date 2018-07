Tour de France 2018, cronometro a squadre Cholet-Cholet. I possibili distacchi tra i favoriti. Quanto può perdere Nibali da Froome e Quintana?

Siamo giunti al primo snodo fondamentale del Tour de France 2018. Una Grande Boucle che si divide in più momenti importanti in chiave classifica generale. Tensione altissima ovviamente tutti i giorni, come visto nella prima tappa, dove le cadute l’hanno fatta da padrone, ma ci sono alcune frazioni che possono risultare molto più decisive. Cronometro a squadre, pavé, Alpi, Pirenei e cronometro finale: questi i cinque micro spazi in cui era stata divisa questa edizione numero 105 della corsa transalpina.

Cholet-Cholet, 35.5 chilometri: è il giorno della prova contro il tempo a squadre. Pianura sì, ma anche qualche strappo e tanti saliscendi: bisognerà davvero stare attenti. La novità degli otto uomini (nuovo regolamento UCI da quest’anno) potrebbe mettere in crisi le compagini. Quali potrebbero essere i possibili distacchi tra i favoriti? Alcune squadre partono ovviamente di gran lunga avvantaggiate rispetto ad altre nella specialità.

Il Team Sky di Chris Froome è ultra favorito, sia per gli addetti ai lavori che per i bookmakers: lo squadrone in maglia bianca dovrebbe dominare in lungo e in largo la prova. Fondamentale per loro recuperare secondi con il vincitore del Giro d’Italia, ma anche portare il più avanti possibile Geraint Thomas che oggi dovrebbe vestirsi di giallo. Tutte le altre ad inseguire. Il più vicino tra gli scalatori dovrebbe essere Richie Porte: con la sua BMC il tasmaniano non dovrebbe essere troppo distante, anche per lui obiettivo recuperare secondi sugli altri rivali dopo la caduta della tappa inaugurale. Già più distanti, come visto al Delfinato, Movistar ed AG2R: Nairo Quintana, Mikel Landa e Romain Bardet su un percorso simile potrebbero perdere dai 40” al minuto.

Quale distacco spetterà a Vincenzo Nibali? La Bahrain-Merida non è tra le favorite della prova, non mastica troppo bene questa specialità. Per lo Squalo, che ha evitato imprevisti in questi primi due giorni di gara, l’obiettivo è quello di avvicinare il minuto di distacco da Froome e Porte, magari provando a rimanere sotto (difficilissimo).













Foto: Pier Colombo