Tour de France 2018: come sta Vincenzo Nibali? Sospetta frattura di una vertebra. Incubo ritiro in arrivo

Le notizie che arrivano dalla Francia non sono confortanti: Vincenzo Nibali rischia di doversi ritirare dal Tour de France. Lo Squalo è caduto sulla salita dell’Alpe d’Huez, nella dodicesima tappa, buttato per terra da una moto della Gendermeria, mentre si trovava nelle primissime posizioni e stava per seguire lo scatto di Chris Froome. Il siciliano con la sua immensa grinta, si è subito rialzato e con una grande rimonta ha tagliato il traguardo con soli 13” di ritardo da Geraint Thomas.

Come riportato da Tuttobiciweb, Vincenzo Nibali si è sottoposto subito a una serie di esami nel Centro Medico del Tour de France, il cui referto è stato quello di una sospetta frattura vertebrale. Il capitano della Bahrain Merida accusa un forte dolore alla schiena ed è stato trasportato all’ospedale di Grenoble per ulteriormente accertamenti. Qualora venisse confermata la frattura, lo Squalo sarebbe costretto ad abbandonare la Grande Boucle.

Foto Pier Colombo