Tour de France 2018: Chris Froome e Tom Dumoulin sul podio come al Giro d’Italia. La doppietta dunque è possibile, ma per ora resta tabù

La doppietta Giro d’Italia-Tour de France è possibile. La dimostrazione è arrivata da Chris Froome e Tom Dumoulin, che hanno chiuso sul podio entrambi i Grandi Giri. Il britannico, dopo aver trionfato nella Corsa Rosa, non è riuscito a compiere la grande impresa, chiudendo terzo la Grande Boucle. L’olandese invece ha confermato la sua grande regolarità bissando il secondo posto.

Entrambi hanno pianificato gli allenamenti di inizio stagione per restare in forma in entrambe le corse e ci sono riusciti. La cronometro odierna ha dimostrato infatti che dopo tre settimane di corsa al Giro e altrettante al Tour, Dumoulin e Froome sono andati ancora più forti di tutti. L’olandese in particolare ha vinto la crono inaugurale della Corsa Rosa e poi quella odierna, con una tenuta quindi davvero eccellente.

Per ora la doppietta resta ancora un tabù, ma l’anno prossimo potrebbe essere davvero l’occasione giusta per centrarla. Infatti Dumoulin e Froome potranno riprovarci con il vantaggio di conoscere ciò che non ha funzionato in questa stagione e i tecnici potranno quindi lavorare per calibrare ancora meglio la preparazione. Inoltre questo risultato potrà spingere anche altri top team a fare lo stesso con i rispettivi capitani e c’è la possibilità di vedere sempre più corridori di classifica partecipare ad entrambe le corse. Una prospettiva affascinante, con il tasso qualitativo di entrambi i Grandi Giri che si andrebbe ad alzare di conseguenza.

Foto: Pier Colombo