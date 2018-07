Tour de France 2018: anche Arnaud Démare mette la firma in volata grazie ad un grande Jacopo Guarnieri

Dopo Fernando Gaviria, Peter Sagan e Dylan Groenewegen anche Arnaud Démare si impone in una volata al Tour de France 2018. Il 26enne francese dopo una serie di sprint sotto le aspettative, riesce a ritrovare lo spunto migliore sul traguardo di Pau e ad imporsi nella diciottesima tappa. Per il nativo di Beauvais si tratta della seconda vittoria alla Grande Boucle, dopo quella dello scorso anno.

Una vittoria liberatoria sia per Demare che per tutta la Groupama-FDJ. Infatti il team francese aveva una pesante casella zero accanto al numero di vittorie e vista l’impossibilità di schierare Thibaut Pinot, aveva puntato tutto su Demare per questo Tour. Le critiche nei sui confronti non sono certo mancate dopo le prime tappe, ma oggi è riuscito a rispondere al meglio, con una volata perfetta. Viene premiata così anche la sua resistenza in montagna, in cui nelle ultime tappe aveva faticato molto per restare dentro il tempo massimo. Il suo obiettivo era proprio quella di arrivare alla tappa odierna per cercare la vittoria e ci è riuscito alla grande.

Il merito di questo successo va dato però in gran parte anche a Jacopo Guarnieri. Il 30enne lombardo oggi si è davvero superato, lanciando in modo magistrale la volata al proprio capitano. Guarnieri ha pilotato da solo Demare nell’ultimo chilometro, portandolo al comando ai 200 metri e permettendogli così di poter fare il suo sprint nella migliore posizione possibile. Questa prestazione è poi molto incoraggiante in vista degli Europei, dove Guarnieri potrebbe diventare l’uomo chiave per lanciare la volata ad Elia Viviani.

Foto: Pier Colombo