Tiro a volo, Coppa del Mondo Tucson 2018: nelle qualificazioni del trap femminile in testa Alessandra Perilli

Sono scattate a Tucson, negli Stati Uniti, le gare del trap dell’ultima tappa di Coppa del Mondo: nelle qualificazioni femminili in testa, dopo le prime tre serie di piattelli, c’è la sammarinese Alessandra Perilli, con 69/75. L’unica azzurra ancora in corsa per il passaggio in finale è Valeria Raffaelli, al momento 11ma con 61/75: il sesto posto dista due piattelli. Fiammetta Rossi è 23ma con 56/75, mentre Isabella Cristiani è 28ma con 54/75. Nella notte italiana conclusione delle qualificazioni e finale, ed inizio delle eliminatorie maschili.

Trap femminile – qualificazioni (dopo 75 piattelli – top 6+italiane)

1 PERILLI Alessandra SMR 69

2 ROONEY Natalie NZL 67

3 GALVEZ Fatima ESP 66

4 ANTIKAINEN Noora FIN 64

5 COUZY Melanie FRA 63

6 MAKELA-NUMMELA Satu FIN 63

11 RAFFAELLI Valeria ITA 61

23 ROSSI Fiammetta ITA 56

28 CRISTIANI Isabella ITA 54













Foto: FITAV

