The Best FIFA Men’s Player 2018: le nomination, tutti i candidati per il premio di giocatore dell’anno. Cristiano Ronaldo si confermerà?

La FIFA ha comunicato la lista dei calciatori candidati per il The Best FIFA Men’s Player 2018, il premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che viene assegnato dalla Federazione Internazionale. Il riconoscimento, esistente dal 2016 (cioè da quando venne scorporato dal Pallone d’Oro), è sempre stato vinto da Cristiano Ronaldo: il fresco acquisto della Juventus è ancora in nomination e cercherà di difendere il titolo ma gli avversari sono di assoluto rispetto. Spiccano Antoine Griezmann e Kylian Mbappé che hanno vinto i Mondiali da protagonisti insieme a Raphael Varane. Non potevano mancare Leo Messi e Harry Kane, capocannoniere dell’ultima rassegna iridata.

La votazione è aperta a tutti. I voti dei fan avranno lo stesso peso di quelli di giornalisti, allenatori e capitani delle Nazionali. Il premio verrà consegnato il prossimo 24 settembre a Londra. Di seguito la lista dei giocatori candidati al The Best FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com