Tennis, WTA Gstaad 2018: eliminata anche Francesca Schiavone. Ko in due set contro Samantha Stosur

Dopo la sconfitta di Martina Trevisan, arriva anche quella di Francesca Schiavone nel torneo WTA di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera la milanese è stata superata in due set dall’australiana Samantha Stosur con il punteggio di 6-3 6-2 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco.

La 38enne azzurra era entrata in tabellone grazie ad una wild card, visto che ora si trova alla posizione numero 391 della classifica mondiale. Nel primo set Schiavone ha avuto una palla break nel quarto gioco, ma non è riuscita a sfruttarla. Cosa che invece ha fatto Stosur nel settimo e poi nel nono game, vincendo il primo set per 6-3.

Purtroppo Francesca ha iniziato malissimo la seconda frazione, perdendo subito il servizio nel secondo game. L’azzurra ha avuto una palla per il controbreak nel terzo gioco, ma anche in questo caso Schiavone non è riuscita a sfruttarla. Stosur ha poi ottenuto un altro break nell’ottavo gioco, conquistando così il secondo set per 6-2.













Foto: Olga Besnard/Shutterstock