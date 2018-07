Tennis, Serena Williams attacca l’Usada: “Sono la giocatrice più controllata all’antidoping, mi sento discriminata”

Serena Williams è tornata all’attacco contro l’Usada, agenzia antidoping statunitense. La Regina del tennis, da poco rientrata nel circuito dopo la maternità e già capace di raggiungere la Finale di Wimbledon, si sentirebbe discriminata come ha raccontato sul suo profilo Twitter. L’ex numero 1 del mondo, infatti, si è sfogata sul suo profilo social e ha affermato di essere la tennista più controllata, quella sottoposta a più test ed è convinta che questa sia una vera e propria discriminazione.

Secondo il sito Deadspin, la 36enne sarebbe già stata controllata in 5 occasioni dalla Usada nel 2018, decisamente di più della sorella Venus (2) o di Sloane Stephens (1). Il motivo di così tanti controlli potrebbe essere dovuto al fatto che la giocatrice è tornata da poco in attività.

…and it’s that time of the day to get “randomly” drug tested and only test Serena. Out of all the players it’s been proven I’m the one getting tested the most. Discrimination? I think so. At least I’ll be keeping the sport clean #StayPositive

— Serena Williams (@serenawilliams) July 25, 2018