Tennis, Matteo Berrettini vince l’ATP di Gstaad: “Un momento incredibile, il primo gradino della mia scalata”

Matteo Berrettini è l’uomo del giorno per quanto riguarda il tennis italiano. Il 22enne ha infatti vinto il torneo ATP 250 di Gstaad sconfiggendo il quotato Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo, nella combattuta finale sulla terra rossa svizzera. Il laziale ha confezionato una vera e propria impresa chiudendo al meglio una settimana eccezionale che lo ha consacrato nel circuito che conta: quello odierno è infatti il primo successo di livello internazionale per l’azzurro, davvero entusiasta dopo la partita che gli ha permesso anche di salire al numero 54 del ranking ATP (miglior risultato in carriera).

Queste le dichiarazioni che Matteo Berrettini ha rilasciato ai microfoni di Supertennis: “E’ un momento incredibile. Faccio le congratulazioni a Roberto per come ha giocato, spero di riaffrontarlo magari in un’altra finale. Ho giocato il miglior tennis della mia carriera questa settimana, non ho mai perso la battuta. Spero che questo sia il primo gradino della mia scalata. Dedico la vittoria alla mia famiglia”.













(foto Federtennis)