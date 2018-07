Tennis, Classifica Atp: quante posizioni guadagna Fabio Fognini? Le ipotesi in vista della finale a Bastad. Top10 vicina

Fabio Fognini ha conquistato la finale nel torneo ATP di Bastad (Svezia). Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso sulla terra rossa brasiliana a San Paolo. Il suo prossimo avversario nell’ultimo atto sarà il francese Richard Gasquet, numero 29 del mondo, che si è imposto contro lo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP) con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 12 minuti di partita. Nel computo dei precedenti è avanti il francese 2-1 ma le partite risalgono a sei e cinque anni fa e nell’ultimo incontro è stato Fabio a trionfare nel Masters 1000 di Montecarlo.

Una prestazione un po’ a corrente alternata per il ligure che, come al solito, ha fatto vedere momenti di grande tennis ed altri assai meno brillanti. Appare evidente che per centrare il successo contro il transalpino servirà una prova di uno spessore diverso. Un successo comunque che porta il tennista nostrano alla quattordicesima posizione del ranking ATP a prescindere del risultato della finale e sottolinea come sulla terra rossa in estate sia sempre assai efficiente (tornei nei quali ha giocato 6 finali vincendone 4).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini