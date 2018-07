Tennis, Atp Umago 2018: semifinale Cecchinato-Trungelliti. Orario d’inizio e come vederla in tv

Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti.

La sfida tra i due è in programma domani alle ore 20.00 e verrà trasmessa in diretta su Supertennis, che in settimana ha seguito l’intero torneo, mentre in streaming sarà possibile vedere il match attraverso il sito supertennis.tv. Di seguito il programma completo della semifinale.

ATP 250 Umago – Terra battuta outdoor

Semifinali – Sabato 21 luglio

ore 20.00 Marco Cecchinato (Ita, 3) vs. Marco Trungelliti (Arg, Q)

diretta tv su Supertennis

diretta streaming su supertennis.tv













Foto: Profilo Twitter Roland Garros

robertosantangelo@oasport.it