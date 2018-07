Tennis, ATP Umago 2018: Marco Cecchinato vince la battaglia contro Vesely ed accede ai quarti di finale

Marco Cecchinato si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Umago. Il siciliano ha sconfitto dopo una bella battaglia di quasi due ore e mezza di gioco il ceco Jiri Vesely, numero 73 della classifica mondiale, in tre set con il punteggio di 2-6 7-5 7-5.

Un successo in rimonta dunque per il 25enne di Palermo, che si presenta in Croazia da numero 27 del mondo e da testa di serie numero 3. Marco ha la possibilità in questo torneo di ottenere punti importanti e di provare a scalare ulteriormente la classifica ATP.

Un primo set dominato da Vesely, che ha tenuto una percentuale dell’81% con la prima di servizio. Il ceco è stato implacabile e non ha concesso nulla a Cecchinato. Invece l’azzurro ha faticato nei propri turni di battuta, perdendo il servizio per due volte (la prima in apertura) e cedendo alla fine per 6-2.

Cecchinato è bravo a salvare due palle break nel primo game del secondo set. L’equilibrio prosegue e nel nono gioco è ancora il siciliano a dover affrontare ben tre break point consecutivi. Anche in questa occasione l’azzurro riesce ad annullarle tutte e a sua volta si procura un set point nel decimo game, ma con il servizio Vesely elimina tutto. Il break comunque è nell’aria ed arriva nel dodicesimo game, con Cecchinato che risponde benissimo e alla quarta palla set riesce a chiudere in suo favore per 7-5.

Il terzo set è una battaglia clamorosa. I due tennisti concedono pochissimo nei propri turni di battuta e la parità regge. Si entra nel decimo game con Cecchinato avanti 5-4 e l’azzurro ha ben sei match point, i primi tre anche consecutivi, ma Vesely con il servizio e con molto coraggio riesce ad annullarli tutti e pareggia ancora. Il ceco, però, accusa un problema fisico e fatica a muoversi già da qualche game e alla fine nel dodicesimo game deve cedere il servizio. Cecchinato si impone così per 7-5.

Il siciliano adesso nei quarti di finale affronterà il serbo Laslo Djere, numero 100 del ranking ATP, con cui ha vinto l’unico precedente.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Roland Garros