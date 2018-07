Tennis, ATP Umago 2018: Marco Cecchinato non si ferma più! Trionfo sulla terra rossa croata

La domenica fantastica dello sport azzurro è completa: dopo i tanti successi odierni, arriva una magica doppietta nel tennis. Marco Cecchinato vince il torneo ATP 250 di Umago battendo in finale l’argentino Guido Pella con il punteggio di 6-2 7-6 (4) in un’ora e quaranta minuti di gioco. L’azzurro ritoccherà il suo best ranking, salendo al numero 22 da domani.

Nel primo set non c’è storia: dopo un primo game nel quale annulla due break point, l’azzurro si salva dopo 18 punti e poi inizia a comandare. Lo strappo arriva nel quarto gioco, con il break a trenta di Cecchinato, il quale però nel game seguente deve annullare ancora una volta una palla break, prima di involarsi. Salito 4-1 infatti l’azzurro tiene agevolmente il successivo turno al servizio, e, avanti 5-2 costringe l’avversario a capitolare trovando un nuovo break a trenta nell’ottavo gioco. La prima partita finisce 6-2 in 38 minuti di gioco.

La seconda frazione si apre ancora con l’azzurro al servizio, ma questa volta il primo a rischiare è l’argentino, bravo a cancellare due palle per il 2-0 nel gioco successivo. Quando tutto sembra sorridere a Cecchinato, arriva l’allungo di Pella, alla quinta occasione del quinto game: il break viene confermato ed il sudamericano si trova avanti 4-2. Partita compromessa? No, Cecchinato reagisce e risale fino al 4-4 dopo una lunga lotta ai vantaggi. I giochi successivi sono tutti di attesa del tie break, che arriva puntuale. Qui l’equilibrio si spezza subito, con l’italiano che vola 4-0, ma Cecchinato restituisce uno dei due minibreak e Pella risale fino al 3-4. L’italiano tiene i due servizi e va al triplo championship point: il secondo, in risposta, è quello buono. L’azzurro chiude 7-4 in un’ora e due minuti di gioco e può così scattare la festa italiana.













Foto: Profilo Twitter Roland Garros

