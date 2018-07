Tennis, ATP Umago 2018: Marco Cecchinato centra le semifinali! Spazzato via Laslo Djere

Marco Cecchinato ci ha preso gusto: il tennista azzurro ha centrato le semifinali del torneo ATP 250 di Umago. Sulla terra battuta croata il numero tre del seeding ha regolato con un netto 6-4 6-1 il serbo Laslo Djere in un’ora e venti minuti ed ora affronterà il qualificato argentino Marco Trungelliti.

Nel primo set, dopo un iniziale dominio dei servizi, il primo strappo lo trova proprio il serbo, che nel quinto game allunga sul 3-2 e servizio sfruttando la prima palla break di tutto il match. Djere sale poi 4-2, ma Cecchinato non si perde d’animo e, dapprima rientra sul 4-4 con un grandioso controbreak a zero, poi tiene il servizio, sale 5-4 e costringe l’avversario ad andare a servire per restare nel set. Qui però Djere concede una nuova palla break sul 30-40, che è anche un set point, e l’azzurro chiude 6-4 in 41 minuti.

Nella seconda partita non c’è storia: nei momenti topici i punti decisivi li vince tutti Cecchinato, che prima tiene in apertura il servizio annullando un break point in un gioco lungo 14 punti, poi trova il break alla seconda occasione nel game successivo, dopo altri 14 punti giocati. Per Djere è la resa: il serbo nei due game seguenti vince appena due quindici e l’italiano vola 4-0. Cecchinato annulla anche altri due break point nel quinto game, vinto ancora ai vantaggi, poi ha addirittura un match point nel sesto gioco, ma Djere evita almeno lo 0-6. L’azzurro però non si lascia sfuggire la seconda opportunità e chiude 6-1 in 39 minuti.













Foto: Profilo Twitter Roland Garros

robertosantangelo@oasport.it