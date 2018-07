Tennis, ATP Gstaad 2018: a sorpresa va fuori Fabio Fognini. Passa in tre set Jurgen Zopp

La terra battuta elvetica risulta indigesta a Fabio Fognini: il ligure, testa di serie numero 1 del torneo ATP 250 di Gstaad, che al primo turno aveva usufruito di un bye, oggi si fa sorprendere dal qualificato estone Jurgen Zopp, numero 107 ATP, che si impone col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco.

Il primo set non ha storia: Zopp vince 7 dei primi otto punti giocati e si ritrova subito con tre palle break consecutive. Fognini le annulla ma poi cede la battuta ai vantaggi: l’estone conferma il break a zero e va subito 3-0. L’azzurro è in difficoltà, e anche nel quarto game deve annullare due palle break prima di vincere un gioco. Zopp però non concede occasioni per rientrare, anzi nel sesto gioco sale 5-1 trovando un nuovo break, stavolta a 15. Nel settimo game l’estone si trova sotto 0-30, ma infila quattro punti consecutivi e chiude 6-1 al primo set point.

Nella seconda partita è Fognini a tenere il servizio in apertura e centrare l’allungo nel gioco seguente. Zopp però non molla e trova l’immediato controbreak riportandosi sull’1-2. Quando va a servire per riequilibrare il set, però l’estone cede nuovamente la battuta e l’azzurro sale 3-1. Il ligure non offrirà altre occasioni all’avversario per rientrare: nei tre seguenti turni al servizio l’italiano cede soltanto tre punti, chiudendo 6-3 al secondo set point, e rinviando ogni verdetto alla frazione decisiva.

Nel terzo set Fognini è il primo ad andare in difficoltà: nel quarto game il ligure cancella una palla break, ma si salva e va 2-2. Zopp è perfetto, mentre il nostro portacolori nel sesto game va di nuovo in difficoltà e stavolta non si salva dal 15-40 cedendo la battuta al secondo break point. Zopp, in giornata di grazia, continua ad essere una macchina da guerra e non trema nei successivi due turni al servizio, chiudendo al primo match point.













Foto: Alessio Marini

