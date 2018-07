Tennis, Atp Bastad 2018: semifinale Fognini-Verdasco. Orario d’inizio e come vederla in tv

Fabio Fognini ha raggiunto la semifinale del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta svedese il ligure ha superato oggi con un perentorio 6-4 6-3 l’argentino Federico Delbonis e domani affronterà nel penultimo atto lo spagnolo Fernando Verdasco. Va ricordato che l’azzurro è il numero tre del seeding, mentre l’iberico è il numero 5.

La sfida tra i due è in programma domani alle ore 13.00 e verrà trasmessa in diretta su Supertennis, che in settimana ha seguito l’intero torneo, mentre in streaming sarà possibile vedere il match attraverso il sito supertennis.tv. Di seguito il programma completo della semifinale.

ATP 250 Bastad – Terra battuta outdoor

Semifinali – Sabato 21 luglio

ore 13.00 Fabio Fognini (Ita, 3) vs. Fernando Verdasco (Esp, 5)

diretta tv su Supertennis

diretta streaming su supertennis.tv













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini

robertosantangelo@oasport.it