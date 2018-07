Tennis, ATP Bastad 2018: Lorenzo Sonego sconfitto da Fernando Verdasco al primo turno

Esce subito di scena Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Bastad, in Svezia. L’azzurro è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 3-6 6-1 dallo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 della classifica ATP. Per due set, però, la differenza nel ranking con il giovane piemontese (numero 118) non si è vista, perché Sonego è stato bravo a far partita pari e lottare prima di arrendersi nel terzo set.

Verdasco è stato praticamente ingiocabile in avvio. Le statistiche al servizio parlano del 94% di punti vinti con la prima nel primo set (13/14), con tre punti persi con la seconda (7/10). Numeri che hanno consentito allo spagnolo di avere pochi problemi nei suoi turni di battuta, lasciando la pressione al suo avversario: Sonego non ha retto e nel quinto gioco è arrivato il break difeso alla perfezione da Verdasco.

La reazione, però, rabbiosa, è arrivata ad inizio secondo set, quando Lorenzo è stato bravissimo a sfruttare le prime chance che ha concesso il suo avversario, strappandogli la battuta alla terza occasione. Stavolta è stato l’azzurro perfetto in battuta, andando una sola volta ai vantaggi ma senza concedere chance di break. Sonego ha così rimesso in piedi la partita, prima di crollare di schianto nel terzo set, in cui Verdasco è tornato a viaggiare come un treno al servizio, mentre Sonego ha concesso tantissimo, tenendo uno solo dei tre turni di battuta, pur dovendo lottare per diversi minuti.

Al secondo turno, dopo oltre due ore di gioco, ci va Verdasco, quindi, che affronterà il portoghese Pedro Sousa.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: STRINGER Image / Shutterstock.com