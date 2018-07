Tennis, ATP Bastad 2018: il trionfo di Fabio Fognini!! L’azzurro piega in tre set Gasquet e conquista il settimo titolo in carriera

Un fantastico Fabio Fognini conquista il titolo ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro ha sconfitto il numero 29 del mondo Richard Gasquet (Francia) con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un successo strameritato per il ligure che conquista così il suo settimo titolo nel circuito ATP e da domani sarà n.14 del ranking.

Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, costretto a subire un parziale di 8 punti ad uno, in difficoltà contro le traiettorie “arrotate” del transalpino. Tuttavia, dal 2-0, Fabio cambia marcia, mettendo in mostra un repertorio di grandissimo livello ed imprimendo grande profondità con il dritto. Un comportamento che si riflette sul campo, con due break guadagnati nel quarto e sesto game ed un set vinto 6-3 con grande autorevolezza, forte del 74% dei punti ottenuti con la battuta ed il 44% conquistati con la risposta.

Nel secondo set, dopo aver sprecato tre palle break nel primo game, il giocatore di Arma di Taggia è costretto a subire il break del francese a cui però riesce a porre rimedio nel quinto gioco. Tuttavia nel successivo, per qualche errore non forzato di troppo, Fognini si trova nuovamente sotto nel punteggio e stavolta Gasquet non trema, facendo sua la frazione (6-3) e pareggiando il computo dei parziali.

Nel terzo set però l’azzurro è semplicemente regale. Un livello di gioco molto alto quello espresso dal numero uno d’Italia e contro cui il n.29 del mondo non può nulla. Le accelerazioni del ligure sono micidiali e creano un divario insormontabile per il francese che deve alzare bandiera bianca e cedere 6-1 per la gioia del Bel Paese.







foto Alessio Marini